3 занимательных иностранных фильма со стереотипами о России

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Представляем вашему вниманию 3 фильма, в которых западные кинодеятели попытались отобразить российские реалии.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

1. "Девушка с Петровки", 1974. Незатейливая мелодрама о любви американского журналиста и романтичной советской балерины с патриотическим именем Октябрина, в фильме было много клише, характерных для американского кинематографа времен холодной войны. За это ее раскритиковали на Западе — а также за то, что она вышла в свет в период, когда Никсон все еще пытался улучшить отношения с СССР. Тем не менее, фильм запомнился очаровательной работой Энтони Хопкинса, который снялся в роли фарцовщика Кости.

2. "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", 2008. Одна из самых политизированных частей приключенческой франшизы Джорджа Лукаса. Неудивительно, что всё происходит в разгар холодной войны, когда безумная учёная Ирина Спалко (её играет Кейт Бланшетт) пытается заставить вечно независимого героя, которого изображает Харрисон Форд, работать на неё - и из-за этого его чуть не объявили советским шпионом. Это была лебединая песня режиссера Стивена Спилберга, который более чем на 10 лет положил конец приключениям эксцентричного археолога.

3. "Распутин: Тёмный слуга судьбы", 1996. Алан Рикман в роли Григория Распутина проходит весь путь от становления целителем в Сибири до спасения Алексея, наследника престола, больного гемофилией, и лучшего друга императрицы Александры Федоровны. Этот путь привел к безумию и смерти Распутина, что вполне соответствует книгам по истории России. Рикман — не единственная изюминка фильма, но и Иэн Маккеллен в роли Николая II.