Топ-3 иностранных фильмов, снятых в России

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Представляем вашему вниманию зарубежные художественные фильмы о России или снятые в России.

Фото: Moscow by kishjar?

1. "Миссия невыполнима – протокол фантом", 2011. Хотя большая часть действий фильма происходит в российской столице, большинство московских сцен на самом деле были сняты в Праге. Например, сцена, где террористы взрывают Кремль, а Том Круз отчаянно убегает с Красной площади, не была снята в российской столице. Чтобы создать ощущение достоверности, создатели фильма сделали несколько широких снимков центра Москвы.

2. "Обитель зла: Возмездие", 2012. Идея экранизировать эту часть футуристической хоррор-франшизы в России была предложена актрисой Миллой Йовович, и в конечном итоге фильм был снят на Дальнем Востоке России, на Камчатке и в Москве. По данным СМИ, съемки на Красной площади продолжались несколько часов и были закрыты для публики. В фильме Йовович сражается со злобными мутантами возле Кремля, а затем спускается в метро по эскалатору.

3. "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", 2013. Как и в случае с "Миссией невыполнимо – протокол фантом", большинство сцен в этом фильме были сняты в Будапеште, хотя действие фильма происходит в России. Однако, по словам Брюса Уиллиса, сцены со знаменитыми московскими небоскребами были сняты в российской столице, и в одном из них вертолёт безжалостно обстреливает здание Московского государственного университета из пулемётов и ракет.