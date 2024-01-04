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Лучшие фильмы с запутанным детективным сюжетом

1:35
Кино

Представляем вашему вниманию 5 лучших детективных фильмов, которые заставят вас поломать голову над сюжетом. 

Лучшие фильмы с запутанным детективным сюжетом
Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Сыщик" (1972). Этот триллер пьесе Энтони Шаффера. В фильме режиссёр-миллионер, которого играет Лоуренс Оливье, навязывает игру своему женатому другу, которого сыграл Майклом Кейном, чтобы разоблачить роман с его женой. Загадочный поворот событий заставит вас переосмыслить всё повествование.

2. "Малхолланд Драйв" (2001). Этот фильм с замысловатым сюжетом поветсвует историю молодой актрисы, которая прибывает в Голливуд, чтобы исполнить свою мечту. В процессе расследования загадочных событий зрители запутываются в препелетении сюжетов и символических образов.

3. "Секреты Лос-Анджелеса" (1997). Этот детективный фильм в жанре нуар повествует о беспринципности и коррупции в Лос-Анджелесе в 1950-х годах. Во главе сюжета три детектива, чьи дела пересекаются в мире преступлений и тайн.

4. "Зодиак" (2007). Картина снята на основе реального расследования деяний убийцы "Зодиак", который держал в страхе район залива Сан-Франциско в 1960-х и начале 1970-х годов. Серийный убийца, которого так и не сумели поймать, писал зашифрованные письма в газеты после преступлений. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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