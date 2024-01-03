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3 фильма, в котором иностранные режиссёры показали свой взгляд на Россию

2:16
Кино

Представляем вашему вниманию фильмы, в который иностранные кинодеятели пытались понять "загадочную русскую душу".

3 фильма, в котором иностранные режиссёры показали свой взгляд на Россию
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

"Белые ночи" (1985). Михаил Барышников, известный среди поклонников балета по всему миру, практически сыграл в этом фильме самого себя — танцора по имени Николай Родченко, бежавшего из СССР. В фильме, однако, его ждет более жестокая судьба: после побега он просто застревает на гастролях в разных странах. Но однажды его самолет терпит крушение в Сибири. И Родченко вынужден вернуться на родину под строгий надзор КГБ.

"Красная жара" (1988). Как один из первых голливудских фильмов, в котором Советы не изображались в негативном свете, в фильме Арнольд Шварценеггер играет советского полицейского, который преследует российских преступников, направляющихся в США. Это было время перестройки, которое сейчас кажется временем невероятно теплых отношений между Востоком и Западом. Тем не менее, в то время кинематографисты все еще не могли получить разрешение на съемку на Красной площади, поэтому они сделали вид, что снимают домашнее видео со Шварценеггером в полицейской форме.

"Охота за "Красным Октябрём" (1990). Первая история о вымышленном аналитике ЦРУ Джеке Райане (его играет Алек Болдуин), написанная писателем Томом Клэнси, казалось, вышла немного поздно (роман Клэнси был опубликован еще в 1984 году). Даже Шон Коннери, сыгравший советского капитана-дезертира Марко Рамиуса, поначалу отказался от роли, поскольку считал, что холодная война уже закончилась. Но создатели фильма убедили его, что это своего рода дань уважения истории. Коннери — в роли Болдуина тоже — блестяще сыграли свои роли. Но это не то, что удивляет нас в фильме. Дело в том, что единственным членом экипажа подводной лодки "Красный Октябрь", который знал о коварных планах Рамиуса, был офицер по политическим вопросам с фамилией Путин. Его сыграл Питер Ферт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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