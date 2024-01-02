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Лучшие фильмы о силе человеческого духа в условиях катастрафы

1:57
Кино

Представляем вашему вниманию три лучших фильма, рассказывающие о том, как человек приспосабливается к тяжёлым условиям внешнего мира.

Лучшие фильмы о силе человеческого духа в условиях катастрафы
Фото: Own work by Louis Waweru is licensed under 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

1. "Послезавтра" (2004). После многих лет усиления парникового эффекта во всем мире воцаряется хаос в виде катастрофических ураганов, торнадо, приливных волн, наводнений и начала нового ледникового периода. Палеоклиматолог Джек Холл пытается предупредить мир, одновременно спасая своего сына, оказавшегося в ловушке в Нью-Йорке после того, как город был охвачен началом новых больших заморозков.

2. "Между нами горы" (2017). Оказавшись на мели после трагической авиакатастрофы, два незнакомца должны наладить связь, чтобы выжить в экстремальных условиях отдаленной заснеженной горы. Когда они понимают, что помощь не придет, они отправляются в опасное путешествие по дикой местности.

3 "Кингсглейв: Последняя фантазия XV" (2016). Волшебное королевство Люцис является домом для последнего оставшегося в мире кристалла, и грозная империя Нифльхейм полна решимости украсть его. Король Люциса Регис командует элитным отрядом солдат под названием Kingsglaive. Владея магией своего короля, они сражаются, чтобы защитить Люциса. По мере того как подавляющая военная мощь империи ослабевает, король Регис сталкивается с невыполнимым ультиматумом — женить своего сына, принца Ноктиса, на принцессе Лунафрее Тенебрской, пленнице Нифльхейма, и передать свои земли под власть Нифльхейма. Хотя король уступает, становится ясно, что империя ни перед чем не остановится для достижения своих коварных целей, и только Королевский Глайв стоит между ними и мировым господством.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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