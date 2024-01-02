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Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых о волшебной службе Санта-Клауса

2:12
Кино

3 лучших фильма, которые знакомят зрителей с тайнами волшебной индустрии Санта Клауса и его друзей.

Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых о волшебной службе Санта-Клауса
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой

Фред Клаус, брат Санты (2007). Фред Клаус и Санта Клаус были братьями, которые много лет жили раздельно. Теперь Фред должен примирить свои разногласия со своим братом, который, по его мнению, затмевает его. Когда эксперт по эффективности оценивает работы на Северном полюсе и угрожает закрыть Санту, Фред должен помочь своему брату спасти Рождество.

Секретная служба Санта-Клауса (2011). Каждое Рождество Санта и его огромная армия хорошо обученных эльфов изготавливают подарки и распространяют их по всему миру за одну ночь. Однако, когда один из 600 миллионов детей, получивших подарок от Санты в канун Рождества, пропускается, это считается "приемлемым" для всех, кроме одного — Артура. Артур Клаус — сын-неудачник Санты, который выполняет несанкционированную миссию новичка, чтобы добраться до последнего подарка на полпути вокруг земного шара до рассвета рождественским утром.

Рождественские приключения семейства Фоксов (2010). Когда Санта отправляется выполнять свои рождественские обязанности на день раньше, врывается в дом семьи Фокс, страдает амнезией и теряет свой волшебный мешок с подарками, ему нужна помощь! Но семья Фокс — современная и разъединённая семья. Могут ли они ему помочь? Родители заняты работой, а дети настроены не очень празднично. Но от них зависит, помогут ли они Санте найти его волшебный мешок с игрушками, и часы тикают, или Рождество будет испорчено. Вынужденные отложить в сторону свои собственные проблемы и работать сообща, семья Фокс заново обнаруживает, насколько им нравится быть вместе, и понимает, что, возможно, им нужно изменить приоритеты в своей жизни. Ночь перед Рождеством — безумная рождественская фантазия для всей семьи, наполненная праздничным духом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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