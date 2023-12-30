"Женщина-кошка" от Тима Бертона: несостоявшийся чёрно-белый спин-офф

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После успешного приема фильма "Бэтмен возвращается" со стороны критиков и зрителей в компании Warner Bros. Pictures приняли решение о создании отдельного фильма о Женщине-кошке с Мишель Пфайффер в главной роли. Дэниел Уотерс, сотрудник Тима Бертона по работе над франшизой, раскрыл некоторые новые детали.

Фото: Openverse by flexgraph is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Исходная концепция была сильно вдохновлена классикой ужасов Жака Турнера "Кровь пантеры" (1942), включая использование черно-белой палитры. По сюжету Селина Кайл должна была покинуть Готэм и отправиться в темный Лос-Анджелес, где ей предстояло столкнуться с тремя коррумпированными супергероями.

Тим хотел снять черно-белый фильм с бюджетом в 18 миллионов долларов, подобный "Крови пантеры". Идея заключалась в том, чтобы создать фильм о Бэтмене, который стал бы метафорой самого Бэтмена. Темный Лос-Анджелес был бы контролируем тремя супер-недоумками, в некотором смысле предшественниками "Пацанов", хотя он устал от этого, читая мой сценарий. Уотерс также коснулся изменений, внесенных по сравнению с комиксами, что вызвало споры.

Это было странное задание, потому что я должен был удовлетворить только Тима Бертона. До появления интернета нам не нужно было отчитываться перед кем-либо; мы просто были двумя людьми, пытающимися понять смысл истории. Мы не знали ничего о врагах Бэтмена и вообще мало что понимали в комиксах. Фактически, тогда я только узнал, что DC Comics означает "Детективные комиксы".

С "Бэтменом возвращается" нас атаковали фанаты Бэтмена, считая, что это всего лишь второй фильм о Бэтмене, и что мы творим. Они думали, что мы сбились с пути. Теперь, когда вышло около 50 фильмов о Бэтмене, они признают: "Эй, это было довольно интересно". Напомним, что "Бэтмен возвращается" вышел в 1992 году под режиссурой Тима Бертона. Сюжет фильма закручивается вокруг угрозы Пингвина, с которым сражается Бэтмен, в то время как Женщина-кошка пытается помешать ему воплотить свои планы. Пфайффер до сих пор считается лучшей версией этой злодейки на экране.