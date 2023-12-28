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Историк кино Каптерев раскритиковал фильм "Ирония судьбы": играет полька, между прочим, русофобская

Кино

Историк кино Сергей Каптерев в беседе с Pravda.Ru рассказал о фильмах, которые традиционно смотрят в новогодние праздники в разных странах мира.

Историк кино Каптерев раскритиковал фильм "Ирония судьбы": играет полька, между прочим, русофобская
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт рад тому, что фильм "Ирония судтбы, или С лёгким паром" смотрят всё меньше людей.

"А если вдуматься, то там играет полька, между прочим, русофобская. Это сейчас не очень у нас приветствуется. Там есть крайне странный юмор, с моей точки зрения, который сейчас уже особо никому не нужен. Но это мое личное мнение. Может быть, я вызову на себя гнев миллиарда простых советских граждан. Но это телевизионный фильм. А у нас телевизионные фильмы делали довольно неряшливо. Песни хорошие — тоже почти иноагенты. Стихи хорошие, которые или читают, или поют", — поделился своим мнением специалист.

Он рассказал, что в США на Рождество традиционно смотрят фильм 1946 года "Жизнь прекрасна".

"И если сравнить с ним "Иронию судьбы", то это будет "два мира — два Шапиро", как говорили. Это даже смешно сравнивать, какой тот был и какой этот был. Нравится людям смотреть — пусть смотрят. Но в нём же большая поверхность. Я вот так считаю", — объяснил историк кино.

В Чехословакии, по словам эксперта, раньше любили на Новый год смотреть советскую сказку "Морозко".

"Это у них как культ такой. Когда его пытались отменить, чуть ли не демонстрация была", — рассказал Каптерев.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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