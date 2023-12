Джеймс Ганн опроверг информацию о злодеях сиквела "Бэтмена"

Фильм "Бэтмен" 2022 года стал оглушительным хитом в кинокассах и получил признание как у критиков, так и у обычных зрителей. Популярность этой новой экранизации комиксов DC вылилась в создание собственного сериала о злодее Пингвине, а также в работу над сиквелом сольного фильма о Тёмном рыцаре.

Фото: Wikipedia by DC Films, Warner Bros. Pictures. is licensed under Добросовестное использование