Джеймс Ганн опроверг информацию о злодеях сиквела "Бэтмена"

Фильм "Бэтмен" 2022 года стал оглушительным хитом в кинокассах и получил признание как у критиков, так и у обычных зрителей. Популярность этой новой экранизации комиксов DC вылилась в создание собственного сериала о злодее Пингвине, а также в работу над сиквелом сольного фильма о Тёмном рыцаре.

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Недавно появились слухи о том, что во второй части "Бэтмена" могут появиться такие злодеи, как Хаш, Глиноликий, Пугало и Дик Грейсон. Эту информацию распространил известный журналист Дэниел Рихтман. Однако руководитель киновселенной DC, Джеймс Ганн, быстро опроверг эти слухи в своих социальных сетях, заявив, что они не соответствуют действительности.

Вероятно, однако, что в "Бэтмене 2" мы увидим Барри Кеогана в роли культового злодея — Джокера. Съёмки фильма должны начаться ближе к лету 2024 года.