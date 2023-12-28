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Том Круз раскрыл коллеге свой рецепт успеха в крупных кинолентах

1:29
Кино

Актер-сценарист Глен Пауэлл, который сыграл вместе с Томом Крузом в успешном экшене "Топ Ган: Мэверик", признался, что при принятии решения сняться в сиквеле "Смерча" он руководствовался советом своего старшего коллеги.

Том Круз раскрыл коллеге свой рецепт успеха в крупных кинолентах
Фото: Openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Том сказал: 'Если ты хочешь участвовать в крупных и шумных фильмах, то в первую очередь нужно найти общий элемент, который был бы понятен в любой точке мира'. Противостояние людей и природы — вполне универсальная идея. Это позволяет нам осознать нашу бессилие перед природными катаклизмами", — поделился Пауэлл.

Он также пояснил, как его проект связан с оригиналом.

"Это не перезапуск. Мы не пытаемся воссоздать сюжет первого фильма. У нас абсолютно новая история. Нет ни одного персонажа из оригинала, так что это не совсем продолжение. Это самостоятельный сюжет в наше время", — дополнил актёр.

Фильм "Смерч" был выпущен в 1996 году под режиссурой Яна де Бонта, с Хелен Хант и Биллом Пэкстоном в главных ролях. Он рассказывал о людях, преследующих торнадо по научным и эмоциональным мотивам.

Режиссер Ли Айзек Чун создал ленту под названием "Смерчи", в которой также снялись Кэти М. О'Брайан, Кирнан Шипка, Мора Тирни и Дэйзи Эдгар-Джонс. Премьера запланирована на 2024 год.

Трейлер фильма "Топ Ган: Мэверик"
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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