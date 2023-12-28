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Назван список лучших фэнтези за 2023 год

2:24
Кино

Фильм "Стражи Галактики. Часть 3" возглавил список лучших фэнтези по версии киноканала FAN.

Назван список лучших фэнтези за 2023 год
Фото: Wikipedia by Marvel Studios is licensed under Добросовестное использование

Этот фильм стал завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным произведением в кинематографической вселенной Marvel. Собрав в прокате $845 миллионов, он занял четвёртое место в списке самых кассовых фильмов года, уступив лишь "Барби", "Оппенгеймеру" и "Братьям Супер Марио в кино".

На второй строчке оказался приквел франшизы "Голодные игры" с подзаголовком "Баллада о змеях и певчих птицах", режиссёром которого стал Фрэнсис Лоуренс, снимавший все части "Голодных игр", за исключением первой.

Тройку лидеров закончила экранизация романа Аласдера Грея под названием "Бедные-несчастные", где главные роли исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо. Этот фильм от режиссёра Йоргоса Лантимоса победил на Венецианском кинофестивале.

За ним следует новая часть самой популярной дайкайдзю-франшизы — "Годзилла: Минус один" от Такаси Ямадзаки. По словам режиссёра, он вдохновлялся первой частью, "Челюстями" Стивена Спилберга, и творчеством Хаяо Миядзаки.

На пятой строчке находится фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов", основанный на мультсериале "Битвы зверей".

Единственная российская картина, "Человек ниоткуда", заняла шестое место. Сюжет рассказывает о советском летчике, отправившемся в космос в рамках секретного проекта. В результате аварии он теряет память и, проснувшись, пытается разгадать свою личность и местоположение.

Также в рейтинг вошли: фантастическая драмеди Уэса Андерсона "Город астероидов", фэнтези-боевик "Создатель" Гарета Эдвардса, кинокомикс "Флэш" Андреса Мускетти и триллер "Бескрайний бассейн" Брэндона Кроненберга.

При формировании рейтинга учитывались отзывы критиков и зрителей на таких сайтах, как Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Film. ru, "Кинопоиск" и "Кино-Театр.Ру". Также использовались данные издания "Бюллетень кинопрокатчика", ресурса Box Office Mojo и редакционных рейтингов тематических изданий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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