"Перси Джексон и олимпийцы" собрал более 13 млн просмотров за 6 дней премьеры

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Перси Джексон и Олимпийцы" установил новый рекорд для Disney Branded Television своим впечатляющим дебютом. Премьерный эпизод шоу привлек внимание 13,3 миллиона зрителей на платформах Disney+ и Hulu всего за первые 6 дней показа.

Фото: kinopoisk.ru by Евгений Колпаков

Этот результат превзошел даже предыдущий рекорд, установленный перезагрузкой "Мурашек", которая собрала 4,2 миллиона просмотров за первые три дня после выхода на Disney+ и Hulu.

Первый сезон "Перси Джексона и Олимпийцев" состоит из 8 эпизодов, а выход оставшихся серий запланирован на еженедельной основе по вторникам.

Сюжет нового сериала основан на одноименной пенталогии романов американского писателя Рика Риордана. Рассказывается история 12-летнего полубога по имени Перси Джексон, чьи приключения начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа. Ранее по этому литературному произведению выходили полнометражные фильмы с Логаном Лерманом в главной роли.