"Перси Джексон и олимпийцы" собрал более 13 млн просмотров за 6 дней премьеры

Сериал "Перси Джексон и Олимпийцы" установил новый рекорд для Disney Branded Television своим впечатляющим дебютом. Премьерный эпизод шоу привлек внимание 13,3 миллиона зрителей на платформах Disney+ и Hulu всего за первые 6 дней показа.
Этот результат превзошел даже предыдущий рекорд, установленный перезагрузкой "Мурашек", которая собрала 4,2 миллиона просмотров за первые три дня после выхода на Disney+ и Hulu.
Первый сезон "Перси Джексона и Олимпийцев" состоит из 8 эпизодов, а выход оставшихся серий запланирован на еженедельной основе по вторникам.
Сюжет нового сериала основан на одноименной пенталогии романов американского писателя Рика Риордана. Рассказывается история 12-летнего полубога по имени Перси Джексон, чьи приключения начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа. Ранее по этому литературному произведению выходили полнометражные фильмы с Логаном Лерманом в главной роли.
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