"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода

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Российская комедия "Чебурашка" готовится к выходу специального новогоднего эпизода, который будет представлен зрителям 1 января 2024 года в онлайн-кинотеатре START.

Фото: pulse.mail.ru

Новогодняя лента, получившая название "Чебурашка. Выходной", расскажет зрителям об очередных приключениях Гены и Чебурашки. Режиссером этого эпизода выступил Дмитрий Дьяченко, известный своей работой над сериалом "Кухня".

Оригинальный фильм "Чебурашка" был представлен зрителям 1 января 2023 года и стал настоящим хитом, собрав более 7 миллиардов рублей в прокате. Это стало рекордом среди российских фильмов новой эпохи.

В сентябре 2023 года создатели "Чебурашки" представили первые детали сиквела, который появится на экранах 1 января 2026 года. В этом фильме зрителей ждут не только знакомые персонажи, но и новые герои.