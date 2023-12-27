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"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода

1:03
Кино

Российская комедия "Чебурашка" готовится к выходу специального новогоднего эпизода, который будет представлен зрителям 1 января 2024 года в онлайн-кинотеатре START.

"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода
Фото: pulse.mail.ru

Новогодняя лента, получившая название "Чебурашка. Выходной", расскажет зрителям об очередных приключениях Гены и Чебурашки. Режиссером этого эпизода выступил Дмитрий Дьяченко, известный своей работой над сериалом "Кухня".

Оригинальный фильм "Чебурашка" был представлен зрителям 1 января 2023 года и стал настоящим хитом, собрав более 7 миллиардов рублей в прокате. Это стало рекордом среди российских фильмов новой эпохи.

В сентябре 2023 года создатели "Чебурашки" представили первые детали сиквела, который появится на экранах 1 января 2026 года. В этом фильме зрителей ждут не только знакомые персонажи, но и новые герои.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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