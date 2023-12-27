"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода

Российская комедия "Чебурашка" готовится к выходу специального новогоднего эпизода, который будет представлен зрителям 1 января 2024 года в онлайн-кинотеатре START.
Новогодняя лента, получившая название "Чебурашка. Выходной", расскажет зрителям об очередных приключениях Гены и Чебурашки. Режиссером этого эпизода выступил Дмитрий Дьяченко, известный своей работой над сериалом "Кухня".
Оригинальный фильм "Чебурашка" был представлен зрителям 1 января 2023 года и стал настоящим хитом, собрав более 7 миллиардов рублей в прокате. Это стало рекордом среди российских фильмов новой эпохи.
В сентябре 2023 года создатели "Чебурашки" представили первые детали сиквела, который появится на экранах 1 января 2026 года. В этом фильме зрителей ждут не только знакомые персонажи, но и новые герои.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.