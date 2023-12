Назван лучший фильм 2023 по мнению Хидео Кодзимы

Your browser does not support the audio element.

Японский разработчик игр Хидео Кодзима определился с фильмом-фаворитом уходящего года, назвав "Идеальные дни" Вима Вендерса своим лучшим выбором.

Фото: Openverse by by ManuelSagra is licensed under CC BY 2.0.