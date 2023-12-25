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Назван лучший фильм 2023 по мнению Хидео Кодзимы

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Кино

Японский разработчик игр Хидео Кодзима определился с фильмом-фаворитом уходящего года, назвав "Идеальные дни" Вима Вендерса своим лучшим выбором.

Назван лучший фильм 2023 по мнению Хидео Кодзимы
Фото: Openverse by by ManuelSagra is licensed under CC BY 2.0.

Сюжет фильма рассказывает историю Хираяме, туалетного уборщика из Токио, чья устойчивая жизнь кардинально меняется после встречи, которая определяет его судьбу. За свою главную роль актер Кодзи Якусё был награжден "Серебряной Пальмовой ветвью" на Каннском фестивале. Релиз фильма в России намечен на 1 февраля.

Ранее Хидео Кодзима объявил о экранизации своей видеоигры Death Stranding. За создание фильма отвечает студия A24, а сам Кодзима выступит в роли сценариста и продюсера. Точная дата выпуска пока неизвестна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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