Опубликован список популярных фильмов у российских "пиратов"

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В сети продемонстрировали перечень кинолент, которые оказались наиболее востребованными среди российских "пиратов" в 2023 году.

Фото: Openverse by d4u.hu is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рейтинг был представлен в "Бюллетене кинопрокатчика" и основывался на обнаруженных нелегальных копиях в сети за данный период.

Лидером антирейтинга стал фильм "Аватар: Путь воды". На втором месте оказалась лента "Стражи Галактики: Часть 3", а третье место заняла кинокартина под названием "Барби".

Список наиболее популярных среди российских "пиратов" фильмов в 2023 году включает в себя:

"Аватар: Путь воды" "Стражи Галактики. Часть 3" "Барби" "Подземелья и драконы: Честь среди воров" "Операция 'Фортуна': Искусство побеждать" "Чебурашка" "Аферисты" "Вавилон" "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" "Индиана Джонс и Колесо судьбы"