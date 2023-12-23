Опубликован список популярных фильмов у российских "пиратов"

В сети продемонстрировали перечень кинолент, которые оказались наиболее востребованными среди российских "пиратов" в 2023 году.
Рейтинг был представлен в "Бюллетене кинопрокатчика" и основывался на обнаруженных нелегальных копиях в сети за данный период.
Лидером антирейтинга стал фильм "Аватар: Путь воды". На втором месте оказалась лента "Стражи Галактики: Часть 3", а третье место заняла кинокартина под названием "Барби".
Список наиболее популярных среди российских "пиратов" фильмов в 2023 году включает в себя:
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.