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Опубликован список популярных фильмов у российских "пиратов"

0:54
Кино

В сети продемонстрировали перечень кинолент, которые оказались наиболее востребованными среди российских "пиратов" в 2023 году.

Опубликован список популярных фильмов у российских "пиратов"
Фото: Openverse by d4u.hu is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рейтинг был представлен в "Бюллетене кинопрокатчика" и основывался на обнаруженных нелегальных копиях в сети за данный период.

Лидером антирейтинга стал фильм "Аватар: Путь воды". На втором месте оказалась лента "Стражи Галактики: Часть 3", а третье место заняла кинокартина под названием "Барби".

Список наиболее популярных среди российских "пиратов" фильмов в 2023 году включает в себя:

  1. "Аватар: Путь воды"
  2. "Стражи Галактики. Часть 3"
  3. "Барби"
  4. "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
  5. "Операция 'Фортуна': Искусство побеждать"
  6. "Чебурашка"
  7. "Аферисты"
  8. "Вавилон"
  9. "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
  10. "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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