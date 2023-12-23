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У сиквела "Аквамена" появились первые рецензии со шквалом критики

1:26
Кино

Фильм "Аквамен и потерянное царство" с самого начала оказался под сильной критикой — сегодня объявили о снятии эмбарго на свободное распространение отзывов. Супергеройский сиквел принял волну критики, и на момент опубликования 72 рецензий на сайте Rotten Tomatoes уровень одобрения оказался довольно низким — всего 39%. Интересно отметить, что на первых этапах уровень был ещё ниже — 36%.

У сиквела "Аквамена" появились первые рецензии со шквалом критики
Фото: Jason Momoa by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Топовые критики высказались даже более отрицательно — всего 27% одобрения.

Хотя нет единого мнения, встречаются крайне негативные отзывы, утверждающие, что в фильме ничего не работает нормально, начиная от спецэффектов и заканчивая сюжетом и эмоциональным содержанием. Некоторые отмечают, что важного финала не представлено, что кажется несколько упущенной возможностью, особенно учитывая, что это, по всей видимости, последний фильм в данной вселенной.

Однако высоко ценится уровень отчаянности в исполнении Джейсона Момоа, который переносят из мира "Форсажа" в супергеройскую среду. Некоторые утверждают, что фильм подходит для просмотра всей семьей, поскольку он полностью соответствует эстетике воскресных мультфильмов. Также выделяют хорошую динамику между Патриком Уилсоном и главным героем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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