У сиквела "Аквамена" появились первые рецензии со шквалом критики

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Фильм "Аквамен и потерянное царство" с самого начала оказался под сильной критикой — сегодня объявили о снятии эмбарго на свободное распространение отзывов. Супергеройский сиквел принял волну критики, и на момент опубликования 72 рецензий на сайте Rotten Tomatoes уровень одобрения оказался довольно низким — всего 39%. Интересно отметить, что на первых этапах уровень был ещё ниже — 36%.

Фото: Jason Momoa by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Топовые критики высказались даже более отрицательно — всего 27% одобрения.

Хотя нет единого мнения, встречаются крайне негативные отзывы, утверждающие, что в фильме ничего не работает нормально, начиная от спецэффектов и заканчивая сюжетом и эмоциональным содержанием. Некоторые отмечают, что важного финала не представлено, что кажется несколько упущенной возможностью, особенно учитывая, что это, по всей видимости, последний фильм в данной вселенной.

Однако высоко ценится уровень отчаянности в исполнении Джейсона Момоа, который переносят из мира "Форсажа" в супергеройскую среду. Некоторые утверждают, что фильм подходит для просмотра всей семьей, поскольку он полностью соответствует эстетике воскресных мультфильмов. Также выделяют хорошую динамику между Патриком Уилсоном и главным героем.