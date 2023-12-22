Байопиком года в отечественной киноиндустрии назвали сериал "Король и Шут"

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По итогам года лучшим художественным фильмом РФ, основанным на биографии реального человека, по версии "Киноафиши", стал сериал "Король и шут".

Фото: smotrim.ru

Сериал про знаменитую панк-группу признан биопиком года. Картину хвалят за оригинальные переплетения биографии участников музыкального коллектива и сюжеты их песен.

Зрителей впечатлила игра Константина Плотникова, который блестяще перевоплотился в солиста группы Михаила Горшенёва. Из недостатков фильма фанаты отмечают то, что в сериале мало внимания уделили другим участникам группы.

После выхода сериала интерес к творчеству группы резко возрос. Песни "Короля и Шута" становились лидерами музыкальный чартов.

Ранее сообщалось, что после выхода сериала "Слово пацана" заново набирает популярность песня Александара Серова "Как быть" на музыку Игоря Крутого.