Кинокритик Лидия Маслова объяснила, почему "Слово пацана" — это суровый советский "Гарри Поттер".
Маслова уверена, что сравнение сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с "Крёстным отцом" слишком лестно.
Эксперт уверена, что уместнее будет увидеть в сериале отсылки к "Гарри Поттеру".
"Вместо сложной и противоречивой окружающей реальности и "ГП", и "СП" предлагают простую и удобную систему бинарных оппозиций: "маги — маглы", "пацаны — чушпаны", - написала критик в издании "Собака.ру".
Она отметила, что в казанской "школе жизни" больше факультетов, чем в Хогвартсе. Кинокритик напомнила, что сериал был снят на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", Автор литературного творения в школьном возрасте состоял в одной из казанских группировок.
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