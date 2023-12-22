Кинокритик сравнила "Слово пацана" с "Гарри Поттером" позднего СССР: "Маги — маглы, пацаны — чушпаны"

Кинокритик Лидия Маслова объяснила, почему "Слово пацана" — это суровый советский "Гарри Поттер".

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Маслова уверена, что сравнение сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с "Крёстным отцом" слишком лестно.

Эксперт уверена, что уместнее будет увидеть в сериале отсылки к "Гарри Поттеру".

"Вместо сложной и противоречивой окружающей реальности и "ГП", и "СП" предлагают простую и удобную систему бинарных оппозиций: "маги — маглы", "пацаны — чушпаны", - написала критик в издании "Собака.ру".

Она отметила, что в казанской "школе жизни" больше факультетов, чем в Хогвартсе. Кинокритик напомнила, что сериал был снят на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", Автор литературного творения в школьном возрасте состоял в одной из казанских группировок.