Скандалом года в киноиндустрии была названа забастовка сценаристов Голливуда

В 2023 году в США разразилась забастовка сценаристов, в которой приняли участие режиссёры и актёры Голливуда.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В уходящем году в США началась забастовка сценаристов, начавшая весной и закончившаяся осенью.

Авторы сценариев потребовали повышения гонорара, ограничения использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Забастовка остановила работу над такими популярными фильмами как "Дюна-2", "Очень странные дела" и другими.

Переговорщики сумели договориться о повышении вознаграждения для сценаристов: минимальный размер гонорара увеличился на 5%.