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Скандалом года в киноиндустрии была названа забастовка сценаристов Голливуда

Кино

В 2023 году в США разразилась забастовка сценаристов, в которой приняли участие режиссёры и актёры Голливуда.

Скандалом года в киноиндустрии была названа забастовка сценаристов Голливуда
Фото: Нейросеть Шедеврум

В уходящем году в США началась забастовка сценаристов, начавшая весной и закончившаяся осенью.

Авторы сценариев потребовали повышения гонорара, ограничения использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Забастовка остановила работу над такими популярными фильмами как "Дюна-2", "Очень странные дела" и другими.

Переговорщики сумели договориться о повышении вознаграждения для сценаристов: минимальный размер гонорара увеличился на 5%.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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