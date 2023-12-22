В 2023 году в США разразилась забастовка сценаристов, в которой приняли участие режиссёры и актёры Голливуда.
В уходящем году в США началась забастовка сценаристов, начавшая весной и закончившаяся осенью.
Авторы сценариев потребовали повышения гонорара, ограничения использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Забастовка остановила работу над такими популярными фильмами как "Дюна-2", "Очень странные дела" и другими.
Переговорщики сумели договориться о повышении вознаграждения для сценаристов: минимальный размер гонорара увеличился на 5%.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).