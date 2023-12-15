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РБК: зрители нашли киноляпы в сериале "Слово пацана"

1:13
Кино

Фанаты сериала "Слово Пацана" активно обсуждают его финальные серии, в то время как другие зрители пытаются найти в них ошибки и несоответствия. Как оказалось, аудитория нашла несколько предметов, которые в 80-е годы ещё не существовали.

РБК: зрители нашли киноляпы в сериале "Слово пацана"
Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Например, персонаж актрисы Анны Пересильд Айгуль каждый день ходит в школу в белом фартуке. Но многие помнят, что их школьницы надевали на торжественные случаи, а в обычной жизни носили чёрные.

Также внимательные водители заметили жёлто-белую дорожную разметку, которая появилась только в 2014 году. К тому же жёлто-синих машин милиции в те годы уже не было, их сменили сине-белые, пишет РБК.

В некоторых эпизодах за спинами советских пятиэтажек видны современные новостройки, а также пластиковые белые рамы окон домов.

Наконец, важный момент: на пачке сигарет, которую открывает персонаж Ивана Янковского Вова Адидас, присутствует предупреждение о вреде курения. Однако подобный дизайн упаковки появился только в 2013 году.

Сериал Слово пацана. Кровь на асфальте 6 серия | Превью (2023) Wink
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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