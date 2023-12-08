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Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту сериала "Слово пацана"

0:38
Кино

Председатель комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, высказал поддержку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что у него не вызывает ощущения пропаганды криминальной культуры.

Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту сериала "Слово пацана"
Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Хинштейн упомянул, что реализм и актуальность тем сериала важны для понимания истории.

Он также подчеркнул, что критика, связанная с ростом подростковой преступности, не обоснована, и отметил необходимость рассказывать детям о том времени.

Власти Казахстана рассматривают вопрос о запрете сериала, но окончательного решения пока не приняли.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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