Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту сериала "Слово пацана"

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Председатель комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, высказал поддержку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что у него не вызывает ощущения пропаганды криминальной культуры.

Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Хинштейн упомянул, что реализм и актуальность тем сериала важны для понимания истории.

Он также подчеркнул, что критика, связанная с ростом подростковой преступности, не обоснована, и отметил необходимость рассказывать детям о том времени.

Власти Казахстана рассматривают вопрос о запрете сериала, но окончательного решения пока не приняли.