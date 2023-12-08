Председатель комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, высказал поддержку сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", отметив, что у него не вызывает ощущения пропаганды криминальной культуры.
Хинштейн упомянул, что реализм и актуальность тем сериала важны для понимания истории.
Он также подчеркнул, что критика, связанная с ростом подростковой преступности, не обоснована, и отметил необходимость рассказывать детям о том времени.
Власти Казахстана рассматривают вопрос о запрете сериала, но окончательного решения пока не приняли.
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