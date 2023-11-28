Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"

Во вторник, 28 ноября, стал доступен первый трейлер мелодрамы "Онегин", который снимают братья Гевонд и Сарик Андреасян.

Фото: mos.ru

В новой экранизации классического произведения Александра Сергеевича Пушкина "Евгения Онегина" примет участие сильный актерский состав, сообщает 28 ноября "Российская газета".

Главную мужскую роль — Онегина, в фильме сыграет 40-летний Виктор Добронравов. В роли Ленского снлся29-летний Денис Прытков. А 28-летняя супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк предстанет перед зрителями в роли Татьяны Лариной.

Не простая роль рассказчика досталась Владимиру Вдовиченкову. Комментируя появление в проекте именитого актера Лиза Моряк отметила, что "сыграть такую роль — огромная ответственность", и она невероятно рада, что судьба подкинула актрисе такой вот, собственно, "вызов". "

Отмечается, что создатели нового "Онегина" решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу Петербурга времен Пушкина. Для этого даже было построено несколько улиц с соответствующим антуражем.