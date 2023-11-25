В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

Фото: Фото: youtube.com / "Мосфильм"

Но РБК Life удалось найти еще одну нестыковочку. Журналисты издания при очередном внимательном просмотре мелодрамы выявили появление одного предмета реквизита в разных частях фильма.

Речь идет о белом пледе в цветную полоску, который появляется на экране в совершенно разных качествах и обстоятельствах.

Героиня Веры Алентовой встречается со своим любовником в исполнении Олега Табакова у него дома. На стене комнаты висит ковер в полоску.

Позднее оказывается, что это вовсе не ковер, а плед, которым главную героиню на пикнике за городом укрывает Алексей Баталов, он же Георгий Иванович.