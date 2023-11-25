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В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп

Кино

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Фото: Фото: youtube.com / "Мосфильм"

Но РБК Life удалось найти еще одну нестыковочку. Журналисты издания при очередном внимательном просмотре мелодрамы выявили появление одного предмета реквизита в разных частях фильма.

Речь идет о белом пледе в цветную полоску, который появляется на экране в совершенно разных качествах и обстоятельствах.

Героиня Веры Алентовой встречается со своим любовником в исполнении Олега Табакова у него дома. На стене комнаты висит ковер в полоску.

Позднее оказывается, что это вовсе не ковер, а плед, которым главную героиню на пикнике за городом укрывает Алексей Баталов, он же Георгий Иванович.

Москва слезам не верит, 1 серия (FullHD, драма, реж. Владимир Меньшов, 1979 г.)
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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