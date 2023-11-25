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РБК: зрители нашли киноляп в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Кино

В 1980 году на экраны вышел популярный фильм Владимира Меньшова под названием "Москва слезам не верит", который принёс ему успех как талантливому режиссёру. В главной роли Катерины выступила Вера Алентова.

РБК: зрители нашли киноляп в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"
Фото: Вера Алентова

Фильм стал лидером кинопроката и покорил сердца многих жителей страны. Он был удостоен множества наград, включая Государственную премию СССР. Но его успех не ограничился только Советским Союзом. В 1981 году "Москва слезам не верит" получила престижную премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Однако спустя 23 года после выхода фильма был обнаружен киноляп, который, можно объяснить логически, пишет РБК.

В фильме "Москва слезам не верит" есть интересные детали, связанные с использованием пледа. Плед, которым Гоша накрывает Катерину на пикнике, оказывается, "сыграл" в картине и роль другой вещи. Этот же предмет висит на диване в квартире Володи.  

Несмотря на то, что можно считать это небольшим киноляпом, в то время в Советском Союзе у людей была однотипная мебель и одежда, что делает вполне понятным использование одного и того же пледа разными персонажами.

Москва слезам не верит, 1 серия
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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