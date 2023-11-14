Советник президента Толстой назвал главные кинопремьеры 2024 года

Советник президента РФ и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой заявил, что на предстоящий год возлагают большие надежды в сфере российского кинопроката. Он подчеркнул, что киноиндустрия в стране восстановилась после пандемии коронавируса, так что весь будущий год будет богатым на новинки. Причём, как заметил Толстой, ряд фильмов планируется к показу на летних каникулах, тогда как раньше этот сезон считался провальным.

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"У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности из-за увеличения бюджета. Он ещё не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 млрд рублей. В этом году у нас вышло около 6 млрд. До конца 2023 года запланирована ещё одна защита, которая позволит запустить несколько новых проектов", — отметил советник президента в интервью ТАСС.

Среди ожидаемых новинок он назвал такие кинокартины, как "Мастер и Маргарита", "Бременские музыканты", "Воздух" и другие. Многие из новинок россияне смогут увидеть уже в первом квартале грядущего года.

"Думаю, они смогут привлечь внимание и показать хорошие сборы", — подчеркнул Толстой.