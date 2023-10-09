Актёры Изаура, Луис Альберто и Милагрос возвращаются на экраны

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Онлайн-кинотеатры планируют приобрести права на показ в России культовых мексиканских и бразильских сериалов, таких как "Дикая роза", "Рабыня Изаура", "Богатые тоже плачут", "Просто Мария", "Дикий ангел", "Клон" и других. Это решение принимается на фоне растущего интереса к старым фильмам и возможной популярности этих кинокартин среди зрителей. Аналогичный тренд наблюдается с турецкими сериалами.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Страны Латинской Америки также проявляют интерес к российскому рынку, но они беспокоятся о возможных санкциях со стороны США и предпочитают сохранять конфиденциальность по поводу готовящихся сделок.

Отмечается, что в настоящее время в РФ наибольшим спросом пользуются отечественные оригинальные киноленты.