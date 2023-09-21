Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные экраны

Известный актёр театра и кино Андрей Бурковский готовится вернуться на отечественные экраны после временного пребывания за границей. Этот талантливый артист, который стал известен благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Кухня", "Последний из Магикян" и скетч-коме "Даешь молодежь!" на СТС, в скором времени предстанет перед аудиторией в новом проекте.

Фото: Официальное сообщество Андрея Бурковского в соцсети "В Контакте"

На данный момент обсуждается анонс картины под названием "Летучий корабль", которая снята по мотивам одноимённого советского мультфильма. Одну из главных ролей в этом фильме исполнит Бурковский, который временно проживал за границей со своей семьей во время СВО, передаёт "Утро.ру".

Интересно отметить, что ранее актёр долгое время скрывал свой отъезд из России, но впоследствии начал активно публиковать в социальных сетях фотографии, сделанные на фоне американских достопримечательностей. Хотя его посты вызвали неоднозначные реакции со стороны россиян, Бурковский утверждал, что гневные комментарии оставляют под его постами исключительно боты.

Кроме того, в отечественное кино возвращается ещё одна актриса Варвара Шмакова, известная своим участием в сериале "Чики". В настоящее время она также принимает участие в другом многосерийном проекте в России. Ранее она временно покинула страну и публично выразила свое негодование решением главы государства о начале СВО.