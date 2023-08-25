Режиссёр Александр Богуславский рассказал о съёмках поцелуев в кино

Во время разгоревшихся страстей в сюжете фильма их обязательно закрепляют поцелуями. В связи с этим зрители начинают возмущаться из-за возможных романов между звёздами, пишет РИА Новости.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Режиссёр картины "Сквозь время" Александр Богуславский рассказал, что процесс съёмки может занять даже до минуты, но в финальную версию попадают лишь несколько секунд с наиболее впечатляющими моментами.

"Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съёмочной площадке и заставляю актёров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше всё идёт как по маслу", — рассказывает он.

Актриса Анастасия Ильинская подчёркивает, что иногда в фильме передать страсть намного проще, чем это может получиться у пары, действительно влюблённой друг в друга. Даже на экране неприязнь к партнёру не угадывается, поскольку энергия актёров направлена в нужное русло.

Актёры на площадке не придают особого значения сценам поцелуев. Обучения для таких моментов не проводятся. Бывают случаи и неприязни к партнёру.

"Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнёром по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актёра делать это без языка", — рассказывает Богуславский.

Он добавил, что актёры со временем притираются друг к другу и начинают дружить.

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