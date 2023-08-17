Первый фильм о событиях специальной военной операции "Свидетель" режиссёра Давида Дадунашвили готовится к выпуску на большие экраны. Зрителям предоставится возможность насладиться просмотром данной киноленты уже 17 августа. Об этом информирует РИА Новости.
Основной персонаж фильма Карэн Бадалов поделился подробностями о процессе съёмок. Сюжет картины повествует о его поездке в Киев перед началом специальной военной операции. Он стал свидетелем жестоких преступлений и устрашающих провокаций со стороны украинских боевиков.
Подготовка к роли была сложной с технической точки зрения. Актёру пришлось уделять время занятиям на скрипке и учить английский язык.
"Этот фильм — попытка осмысления того, что происходит. Я не верю в то, что кино, культура могут поменять мир. Но я верю в то, что один конкретный человек с противоположной точкой зрения, посмотрев этот фильм, захочет задуматься", — рассказал Бадалов.
Актёр признался, что подготовке к роли помогло также общение с участниками событий в Донбассе.
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