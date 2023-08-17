Актёр Карэн Бадалов рассказал о деталях съёмок фильма "Свидетель" о событиях СВО

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Первый фильм о событиях специальной военной операции "Свидетель" режиссёра Давида Дадунашвили готовится к выпуску на большие экраны. Зрителям предоставится возможность насладиться просмотром данной киноленты уже 17 августа. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Основной персонаж фильма Карэн Бадалов поделился подробностями о процессе съёмок. Сюжет картины повествует о его поездке в Киев перед началом специальной военной операции. Он стал свидетелем жестоких преступлений и устрашающих провокаций со стороны украинских боевиков.

Подготовка к роли была сложной с технической точки зрения. Актёру пришлось уделять время занятиям на скрипке и учить английский язык.

"Этот фильм — попытка осмысления того, что происходит. Я не верю в то, что кино, культура могут поменять мир. Но я верю в то, что один конкретный человек с противоположной точкой зрения, посмотрев этот фильм, захочет задуматься", — рассказал Бадалов.

Актёр признался, что подготовке к роли помогло также общение с участниками событий в Донбассе.