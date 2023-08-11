В СТС выступили с заявлением после слухов о возвращении "Ворониных"

Социальные сети взорвались новостью о кулисах съемочного процесса с участием Георгия Дронова. Сплетни и разговоры о продолжении культового сериала "Воронины" заполонили обсуждения среди зрителей, сообщает Утро.ru.

Фото: filmpro.ru

На самом деле, ситуация оказалась далекой от сенсационной. По информации, полученной журналистами от представителей телеканала СТС, который ранее транслировал приключения этой забавной семейки, планы на будущее сериала оказались не такими уж и захватывающими. Речь идет о создании рекламного ролика, и все остальные разговоры о продолжении сериала оказались лишь домыслами.

Следует отметить, что в настоящее время "Воронины" планируют вернуться на экраны только для цели продвижения определенного рекламного продукта. После завершения данной кампании пока нет никаких планов на съемку полноценных сезонов или эпизодов этого популярного сериала.

Последний сезон "Ворониных" был выпущен в 2019 году. Однако спустя два года после этого телевизионные руководители приняли решение о завершении проекта. Главной причиной этого решения стал уход из жизни Бориса Клюева, который Николая Петровича в сериале.

Сам Георгий Дронов ранее заявлял, что не испытывает никакого дискомфорта от привязанности к определенной роли в "Ворониных". Он активно развивает и другие творческие проекты на театральной сцене и всегда находится в поиске вдохновения для новых ролей.

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