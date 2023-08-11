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Фильм "Дэдпул 3" студия-производитель убрала из графика релизов во всём мире

1:25
Кино

Исчезновение фильма "Дэдпул 3" из графика релизов стало заметным событием в кинематографической сфере. По информации, предоставленной ресурсом The Direct, запланированный выход ленты на 2024 год был отменён.

Фильм "Дэдпул 3" студия-производитель убрала из графика релизов во всём мире
Фото: https://variety.com/wp-content/uploads/2023/07/F0r6GbQacAUng-4-1.jpg

По данным публикации, данная ситуация связана с продолжающейся забастовкой сценаристов, которая уже длится более 100 дней. Официальных комментариев от студии Disney по этому поводу не поступало. Также не было официальных заявлений в социальных сетях относительно причин прекращения съемок. Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, исполняющие главные роли, также не высказались по данному вопросу.

Съёмки ленты начались в мае, и хотя сюжет проекта тщательно охраняется от публичности, известно, что фильм планировался с рейтингом R.

Особенное внимание привлекает информация о том, что в фильме появится персонаж Росомахи, и что он будет представлен в его характерном желтом супергеройском костюме. Такой облик персонажа ранее воплощался лишь в мультфильмах и бумажных комиксах.

Кроме того, в киносъемках участвуют Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Сиори Куцуна, Роб Делани, Каран Сони и Лесли Аггамс, что придаёт проекту дополнительный интерес.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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