Фильм "Дэдпул 3" студия-производитель убрала из графика релизов во всём мире

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Исчезновение фильма "Дэдпул 3" из графика релизов стало заметным событием в кинематографической сфере. По информации, предоставленной ресурсом The Direct, запланированный выход ленты на 2024 год был отменён.

Фото: https://variety.com/wp-content/uploads/2023/07/F0r6GbQacAUng-4-1.jpg

По данным публикации, данная ситуация связана с продолжающейся забастовкой сценаристов, которая уже длится более 100 дней. Официальных комментариев от студии Disney по этому поводу не поступало. Также не было официальных заявлений в социальных сетях относительно причин прекращения съемок. Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, исполняющие главные роли, также не высказались по данному вопросу.

Съёмки ленты начались в мае, и хотя сюжет проекта тщательно охраняется от публичности, известно, что фильм планировался с рейтингом R.

Особенное внимание привлекает информация о том, что в фильме появится персонаж Росомахи, и что он будет представлен в его характерном желтом супергеройском костюме. Такой облик персонажа ранее воплощался лишь в мультфильмах и бумажных комиксах.

Кроме того, в киносъемках участвуют Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Сиори Куцуна, Роб Делани, Каран Сони и Лесли Аггамс, что придаёт проекту дополнительный интерес.