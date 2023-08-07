Фильм о Михаиле Горшенёве покажут в кино

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Документальный фильм "Михаил Горшенев: Легенда "Король и Шут" о фронтмене российской панк-рок-группы "Король и Шут" дебютирует в кинотеатрах. Премьера фильма состоялась в 26 городах России в день рождения музыканта, 7 августа, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Фото: http://agentstvo-prazdnik.com

С Okko сотрудничают известные сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино", выпускающие двухсерийный кинопроект "Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте". Как сообщили представители Okko, этот кинематографический трибьют приурочен к 50-летию музыканта.

С 7 по 13 августа фильм выйдет на экраны 26 городов России, включая Белгород, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Москву, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Рязань, СанктПетербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск. Создатели двухсерийного документального фильма "Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте" — сценарист и режиссер Дарья Иванкова и режиссер монтажа Тимур Федоров.

Музыкальная одиссея наяву

Премьера первой части проекта состоялась 22 апреля во внеконкурсной секции 45-го Московского международного кинофестиваля. Всего через два дня фильм был выпущен на канале Okko.

Вторая часть последовала за ним, дебютировав в онлайн-кинотеатре 19 июля и став пронзительным завершением саги о Горшеневе. В состав участников проекта вошли сооснователь и фронтмен группы "Король и Шут", а также основатель и фронтмен группы "КняZz" Андрей Князев.

В ролях также участники группы "Король и Шут" Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, брат Михаила Горшенёва и лидер "Кукрыниксов" Алексей Горшенев. Кроме того, в фильме рассказывается о жизни матери артиста Татьяны Горшеневой и музыканта, ставшего инициатором триумфа "Короля и Шут" в клубе "Тамтам", Севы Гаккеля.

Взгляд в историю и человечество

"Этот фильм — свидетельство тех, кто слушал и лелеял музыку "Король и Шут". Он предназначен для тех, кто хочет раскрыть личность, стоящую за музыкальной сущностью поколения конца 1990-х — начала 2000-х годов. Кроме того, это подлинный взгляд на жизнь легендарной личности", — отмечает Окко.

Создатели не только раскрывают динамику взаимоотношений участников группы "Король и Шут", но и освещают пикантные отношения между Михаилом и его отцом. Фильм также освещает создание рок-оперы "TODD" и рассказывает о последних днях Михаила Горшенёва.

Память о музыканте

Михаил Горшенёв родился 7 августа 1973 года в Ленинградской области. В 1988 году он стал одним из основателей группы "Контора", которая впоследствии превратилась в "Король и Шут". За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенёв выступал в качестве вокалиста, композитора, участвовал в написании некоторых текстов.

На сцене музыкант, получивший ласковое прозвище "Горшок", покорял зрителей своей яркой индивидуальностью и поведением. 19 июля 2013 года Горшенёв трагически ушел из жизни в возрасте 39 лет. После этой утраты группа "Король и Шут" распалась 1 января 2014 года. Бывшие участники коллектива в настоящее время выступают под названием "Северный Флот".

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