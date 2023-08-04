Умер актер сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Марголис

Мир покинул талантливый актер Марк Марголис. Он сыграл одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в двух популярных сериалах "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013) и "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015-2022).

Фото: deadline .com/2023/08/mark-margolis-dead-breaking-bad-better-call-saul-actor-obituary-1235455014/

Актер ушел из жизни в возрасте 83 лет. Эту грустную весть передает портал The Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию от сына актера Моргана Марголиса.

Актер скончался в одной из больниц Нью-Йорка после продолжительной болезни.

Марк Марголис оставил свой след в истории кинематографа. В его фильмографии можно найти такие известные произведения, как "Лицо со шрамом" (Scarface, 1983), где он также сыграл главную роль. Также актер принял участие в комедийной ленте "Эйс Вентура: розыск домашних животных" (Ace Ventura: Pet Detective, 1993) и покорил зрителей своей игрой в "Черном лебеде" (Black Swan, 2010). Нельзя не упомянуть его участие в сериале "Тюрьма "Оз" (Oz, 1997-2003), где он также проявил себя как талантливый актер.

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