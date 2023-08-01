"Барби" превзошла "Джокера" в международном прокате

Фильм "Барби", снятый Гретой Гервиг, установил новый рекорд по сборам за вторую неделю среди проектов Warner Bros.

Фото: imdb .com

За второй уикенд "Барби" заработала в международном прокате впечатляющие 127 млн долл. Несмотря на снижение кассовых сборов на 31% по сравнению с дебютной неделей, этот показатель превосходит все остальные фильмы WB, включая предыдущего рекордсмена — "Джокера".

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях продолжает лидировать в прокате в 57 странах. Кассовые сборы за рубежом уже превысили 429 млн долл. и составили 780 млн долл. в мировом прокате.

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