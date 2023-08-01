Российский веб-сериал стал призером фестиваля в Берлине

Веб-сериал "Про людей и про войну", созданный в России при поддержке ИРИ получил награду на Берлинском фестивале сериалов, сообщает "Лента.ру".

Фото: кадр YouTube

Сериал рассказывает о событиях времен ВОВ. Он признан лучшим в номинации "Короткометражные фильмы". В трех сезонах короткометражки сосредотачиваются на историях участников и свидетелей военного времени.

"Редкий проект, который оценен и зрителями, судя по миллионным просмотрам в социальных сетях, и профессиональным сообществом на мировых и российских фестивалях", — заявил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Он выразил надежду, что сериал будут смотреть, в том числе, зарубежные зрители.