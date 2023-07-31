Секреты Крестного отца: Он больше связан с мафией, чем вы думали

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Фильм "Крестный отец" заслуженно считается культовым произведением с множеством поклонников. Однако, как рассказывает сценарист Мэтт Биркбек в своей книге "Жизнь, которую мы выбрали: Уильям 'Большой Билли' Д’Элия и последние секреты самой могущественной мафиозной семьи Америки", съемки этого фильма не обошлись без проблем, связанных с реальной мафией. Приступив к съемкам в конце зимы 1971 года, съемочная группа столкнулась с рядом сложностей, которые могли сорвать весь проект.

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Одной из главных проблем была необходимость проводить много переговоров и сделок с реальными персонажами, знавшими толк в мафии. Как сообщалось в New York Post, Вильям "Большой Билли" Д’Элия, глава могущественного преступного клана Буфалино и протеже главаря мафии Рассела Буфалино, был одним из таких персонажей, который следил за событиями на съемочной площадке из-за кулис.

Изначально актеру Марлону Брандо предстояло сыграть роль Вито Корлеоне в фильме, и режиссер Фрэнсис Форд Коппола считал его идеальным для этой роли, чтобы придать фильму уникальный характер и избежать стереотипов о мафии. Однако Брандо, известный своей тщательной подготовкой, искал вдохновение и помощь в изображении босса мафии. Когда он попросил рекомендации, кто мог бы помочь ему, все указали на Рассела Буфалино.

Рассел Буфалино был криминальным авторитетом преступного клана мафии Северо-Восточной Пенсильвании, известного как преступление Буфалино. Встречи с Буфалино оказались важными для Брандо, и он узнал, как правильно себя вести и разговаривать, чтобы достоверно сыграть свою роль. Таким образом, сделка с мафией была заключена, и это успокоило лигу гражданских прав и привело к возобновлению производства фильма.

Однако на съемочной площадке по-прежнему были реальные гангстеры, некоторые из которых даже получили роли второго плана. Один из таких примеров - Ленни Монтана, бывший телохранитель и борец, сыгравший роль телохранителя Вито Корлеоне. На съемках произошли некоторые неожиданные моменты, например, Брандо спустил штаны и показал свою задницу сотням людей в толпе, прежде чем осознал, что многие статисты имели связи с мафией, и быстро натянул штаны, чтобы избежать возможных проблем.

Съемки фильма "Крестный отец" были сложным и напряженным процессом, но благодаря некоторым неожиданным союзам с реальными гангстерами, которые участвовали в фильме, проект все же был успешно завершен и стал настоящей классикой Голливуда.

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