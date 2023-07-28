Евгений Стычкин снимет сериал о подготовке летних Олимпийских игр 1980 года

2:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия "Плюс" и "Лунапарк" объединяют усилия, чтобы этим летом начать съемки нового драматического сериала "Олимпиада" для "Кинопоиска". В центре сюжета сериала — подготовка и проведение XXII летних Олимпийских игр в переломный период между 1970-ми и 1980-ми годами. Премьера ожидается в 2024 году.

Фото: maxpixel.net

Шоураннером проекта является Александра Ремизова, ранее снявшая для "Кинопоиска" такие драмы, как "Нулевой пациент" (18+) и "Монастырь" (18+). Сценарий написан Михаилом Покрассом.

Съемки сериала начнутся в августе и пройдут в Москве и Узбекистане. В центре сюжета — сын советского чиновника, которого после скандала отправляют работать скромным волонтёром в оргкомитет Олимпиады-80. Его начальницей оказывается дочь высокопоставленного офицера, которая не намерена оказывать особого внимания молодому человеку из богатой семьи. На протяжении всего сериала главный герой будет сталкиваться с разными людьми — спортсменами, тренерами, коллегами-волонтёрами, которые окажут глубокое влияние на его мировоззрение. Их глазами он увидит драму, связанную с подготовкой к грандиозному турниру, который был на грани отмены.

"Мы погрузимся в глубины этого исторического события, посмотрим на него глазами разных героев. Мы расскажем о невероятных усилиях, приложенных к организации турнира, и прольем свет на людей, которые воплотили его в жизнь. Кроме того, мы исследуем изменения в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80. Это повествование схоже с "Нулевым пациентом" как драма, рассказывающая о борьбе человека с системой, но в то же время оно будет отличаться теплотой и яркостью, поскольку разворачивается на фоне одного из самых запоминающихся этапов истории страны", — говорится в сообщении пресс-службы Ремизовой.