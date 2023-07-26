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«Барби» и «Оппенгеймер» вряд ли выйдут в России до цифрового релиза

Кино

По сообщениям авторитетных источников, долгожданные фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" задерживаются в России до тех пор, пока не будет разрешено их цифровое распространение. Голливудским студиям, создавшим эти фильмы, стало известно о наличии в России нелегальных копий, что усложняет процесс ввоза новых релизов. Ранее эти фильмы попадали на российский рынок через Казахстан или просачивались со студий в странах СНГ.

«Барби» и «Оппенгеймер» вряд ли выйдут в России до цифрового релиза
Фото: pixabay.com

Однако теперь эти пути перекрыты, что затрудняет попадание таких блокбастеров на российский рынок. Хотя точной даты выхода "Барби" и "Оппенгеймера" в цифровом формате пока нет, вряд ли их кассовые успехи позволят сделать это раньше, чем через пару месяцев. Иными словами, поклонникам придется ждать осени, чтобы увидеть эти фильмы официально. Более того, даже в цифровом формате эти версии не смогут сравниться с кинотеатральными из-за технических особенностей, рассчитанных на домашний просмотр, а не на кинопроекцию.

Проблема пиратства

Пиратство — постоянная проблема киноиндустрии на протяжении многих лет, и Россия не является исключением. Несанкционированное распространение фильмов, особенно до их официального релиза, не только наносит финансовый ущерб создателям, но и ухудшает впечатления зрителей от посещения кинотеатра. Создатели вкладывают значительные средства и творческий потенциал в создание этих чудес кинематографа, а пиратство сводит на нет их труд и самоотверженность.

Дилемма Hollywood Studios

Учитывая распространенность пиратства в России и проблемы с дистрибуцией, перед голливудскими студиями встает серьезная дилемма. С одной стороны, они хотят как можно скорее представить свои новинки мировой аудитории, в том числе и российским поклонникам, чтобы воспользоваться ажиотажем и маркетинговым шумом. Однако, с другой стороны, они должны защитить свою интеллектуальную собственность и доходы от пиратства. 

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Премьера Барби и Оппенгеймера //  Apple покупают Дисней // Заговор в Голливуде | НОВОСТИ КИНО 198
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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