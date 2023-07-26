Сериал "Универ" телеканала ТНТ возвращается на экраны

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Универ" оставил незабываемый след в сердцах зрителей. Теперь его создатели решили вернуться к этому уникальному проекту. Скоро на телеэкранах стартует новая часть под названием "Универ. 13 лет спустя", которая будет продолжением фильмов "Универ. 10 лет спустя", "Универ. Новая общага" и оригинального сериала "Универ", передаёт 7info.ru.

Фото: instagram

В новом проекте зрители вновь встретятся с полюбившимися героями: Кузей, Майклом, Кристиной, Антоном и Машей. Исполнитель главной роли Виталий Гогунский поделился, что несколько лет получал сообщения от фанатов с просьбой вернуться. Он уверен, что зрителей ждут новые смешные и захватывающие моменты, которые принесут массу радости и воспоминаний о добрых временах. Сюжет сериала держится в секрете, и создатели не хотят раскрывать их заранее.

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