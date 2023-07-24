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Netflix представил трейлер финала третьего сезона «Ведьмака»

Кино

Стрим-сервис Netflix представил трейлер финальных эпизодов третьего сезона "Ведьмака".

Netflix представил трейлер финала третьего сезона «Ведьмака»
Фото: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/WNMprmp96geTvrY9urSXrT.jpg

Премьера заключительных серий нового сезона состоится 27 июля. Сюжет сериала основан на серии книг Анджея Сапковского, рассказывающих о фэнтезийном мире, где идет вечная вражда между людьми и монстрами.

Главный герой — ведьмак Геральт, наемник, который истребляет ужасающих созданий за вознаграждение. Но судьба всего мира оказывается на его плечах, когда он встречает загадочную девочку.

Главную роль в третьем сезоне "Ведьмака" исполняет Генри Кавилл.

В четвертом сезоне актерского состава заменит Лиам Хемсворт.

В "Ведьмаке" также снимаются Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса и другие талантливые актеры. 

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The Witcher: Season 3 | Volume 2 | Netflix
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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