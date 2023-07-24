Из-за забастовки актёров Disney может перенести премьеры фильмов

В связи с продолжающейся забастовкой актеров американская компания The Walt Disney Co. рассматривает возможность переноса премьер некоторых своих фильмов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Ранее американская профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы около 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовки после неудачных попыток договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

Актеры требовали повышения заработной платы, компенсации за сверхурочную работу, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.