Из-за забастовки актёров Disney может перенести премьеры фильмов

В связи с продолжающейся забастовкой актеров американская компания The Walt Disney Co. рассматривает возможность переноса премьер некоторых своих фильмов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Ранее американская профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы около 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовки после неудачных попыток договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.
Актеры требовали повышения заработной платы, компенсации за сверхурочную работу, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
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