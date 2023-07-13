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Зрители нашли киноляпы в фильме про Гарри Поттера спустя 22 года после премьеры

1:33
Кино

В этом году исполняется уже 22 года первой экранизации романа Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике. Фильм "Гарри Поттер и философский камень" был выпущен в 2001 году. Несмотря на огромный успех картины, в ней обнаружено несколько киноляпов. Ошибки в фильме замечены и описаны изданием РБК Life.

Зрители нашли киноляпы в фильме про Гарри Поттера спустя 22 года после премьеры
Фото: https://kudago.com/media/images/news/0a/1e/0a1e9d5911d8a38e1aa81405740e3c79.jpg

Отмечается, что шрам на лбу Гарри периодически появляется и исчезает. Это можно заметить в сцене в магазине волшебных палочек "Лавка Олливандера". Мальчик тестирует изделия, его шрам на лбу не виден, хотя волосы раздуваются от воздушного потока. Но через несколько секунд рубец снова появляется.

Ещё одним замеченным недочётом стало то, что первый преподаватель Гарри по защите от тёмных искусств Квиринус Квиррелл носил тюрбан, под которым у него не было волос. Однако в некоторых кадрах видно, что из-под головного убора торчала тёмная шевелюра.

Также в одной из сцен, где капитан и вратарь команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд объясняет правила игры Гарри Поттеру, на заднем плане видна дорожка на игровом поле. Она исчезает, когда показывается пейзаж со стороны одной из башен Хогвартса. Остаётся только зелёная трава.

Такие недочёты не омрачили общей популярности фильма, но были отмечены внимательными зрителями и стали объектом обсуждения среди фанатов Гарри Поттера.

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"Гарри Поттер и философский камень": все главы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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