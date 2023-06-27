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РИА Новости опубликовало список лучших российских сериалов, которые выйдут в 2023 году

Кино

На пятом фестивале "Пилот" были представлены первые эпизоды сериалов, которые выйдут в новом сезоне. Семейные отношения, кибербезопасность и мистика стали самыми популярными темами. РИА Новости представило список сериалов, на которые стоит обратить внимание.

"Библиотекарь"

Основан на одноимённом романе Михаила Елизарова и объединяет атмосферу "Вампиров средней полосы" с мистикой в стиле "Ночного дозора". Фильм представляет собой смесь фэнтези, магического реализма и боевика. 

В главной роли выступает Никита Ефремов. Действие разворачивается в 1980-х годах, когда актёр по имени Алексей узнает о загадочной смерти своего отца и отправляется в провинцию, чтобы продать его квартиру. В наследство он получает книгу с магическими свойствами. Оказывается, подобные фолианты распространены по всей стране, и за ними охотятся библиотеки. Читатели готовы убивать своих конкурентов, чтобы заполучить силу, заключенную в этих манускриптах.

"Мамонты": новый Юрий Стоянов

Сериал является бенефисом для актёра Юрия Стоянова. Пилотная серия получилась "очень уютной", как сообщает режиссёр. В этом проекте актёр вновь воплощает колоритного пожилого человека, хотя на этот раз без клыков. Главный герой Николай Николаевич продаёт свою квартиру, но становится жертвой интернет-мошенника. Он вынужден переехать к своей дочери в Новую Москву.

Николай Николаевич желает найти виновных и наказать их. Вместе с продвинутой в использовании современных гаджетов внучкой (Лиза Ищенко) он начинает собственное расследование. Пенсионер осваивает даркнет, изучает телефонные биллинги, скачивает базы данных и вступает в контакт с аферистами. 

"Макрон": возрастной вопрос

Романтическая комедия о различиях в возрасте в отношениях. Главный герой Вова (сыгранный Кузьмой Сапрыкиным) приезжает из Москвы в свою родную деревню на севере вместе со своей подругой Викой (Марина Александрова). Однако возникает проблема: ему всего 23 года, а ей — 42. Она практически ровесница его родителей. Его папа (сыгранный Михаилом Трухиным) и мама (сыгранная Ольгой Медынич) не одобряют такую пару для своего сына.

"Проект для меня — отсылка к детству. Я жила в Северодвинске, там есть много того, чего нам не хватает. Доверия, например, веры в людей. Есть и стереотипы, конечно. Было удовольствием работать с таким актёрским составом", — поделилась с РИА Новости Медынич.

"Ира": женская тема

Главная героиня сериала (Ингрид Олеринская) стала настоящим феноменом в интернете. Ей чуть за 30, работает в МФЦ, но не переносит свою работу, людей и своего самовлюбленного бойфренда-сценариста Сергея.

Героиня обращается к зрителям и комментирует все события, происходящие с ней. Она представляет собой настоящий мем и становится объектом внимания в Сети.

В сериале затрагиваются разнообразные темы, включая отношения, ипотеку, феминизм и психологию. После очередной ссоры с Сергеем героиня принимает неожиданные меры для изменения своей жизни.

"Шеф": драма на кухне

Самый привлекательный сериал на фестивале рассказывает историю о перфекционисте по имени Кай, работающем в ресторане Мишлен. Из-за своего стремления к совершенству он ссорится с клиентом и решает уехать в Сочи. Там он становится шеф-поваром в местном заведении общественного питания.

Проект заслуживает внимания не только благодаря красивым кадрам, но и потрясающему саундтреку. Каждое блюдо приготовляется как настоящий ювелирный процесс. Мясные блюда подаются под рок-музыку, а десерты готовятся под треки в стиле поп. Это зрелище стоит посмотреть, чтобы насладиться не только визуальным изыском, но и музыкальным сопровождением.

"Сидоровы": работа искусственного интеллекта

"ЧатГПТ" — специально обученная нейронная сеть. Она была использована для генерации диалогов, основываясь на различных примерах из разных телешоу, пояснил руководитель цифрового направления на СТС Роман Брызгалов. Он отметил, что такой метод может стать полезным для сценаристов в тех случаях, когда у них отсутствует вдохновение.

Режиссёр проекта Сергей Знаменский объяснил, что актёры получали текст диалогов только на площадке перед съёмками.

Сюжет сериала о семье Сидоровых сосредоточен на осознании главой семейства того, что его мир напоминает ситком. Он не может покинуть свою квартиру и слышит закадровый смех. В результате предлагает своим родственникам найти способ выбраться из этой своеобразной "ловушки времени".

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Сериал "Мамонты" | Тизерный трейлер
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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