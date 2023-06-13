В фильме "Мимино" зрители нашли курьёзный киноляп в сцене встречи Мизандари и Лали

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Зрители популярной советской киноленты "Мимино" режиссёра Георгия Данелия нашли несколько курьёзных киноляпов.

Фото: sovietunioncinema.fandom.com

Первый киноляп зрители заметили в сцене, когда местная учительница Лали встречает по дороге Мимино. В частности, героиня идёт, неся в руках только бидон, а когда она оборачивается, то она держит уже и красную сумку. Об этом сообщает РБК.

Второй киноляп заметен в сцене, где Мимино стоит рядом с вертолётом. Когда к главному герою подходит женщина, то за его спиной видны лошадь и бочка. Когда женщина отходит, то бочка и животное внезапно исчезают из кадра.

Также зрители обратили внимание на то, что в сцене, где Мимино отдыхает в ресторане, на столе у героя бутылки и блюда постоянно меняют своё местоположение.

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