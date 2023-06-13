Зрители популярной советской киноленты "Мимино" режиссёра Георгия Данелия нашли несколько курьёзных киноляпов.
Первый киноляп зрители заметили в сцене, когда местная учительница Лали встречает по дороге Мимино. В частности, героиня идёт, неся в руках только бидон, а когда она оборачивается, то она держит уже и красную сумку. Об этом сообщает РБК.
Второй киноляп заметен в сцене, где Мимино стоит рядом с вертолётом. Когда к главному герою подходит женщина, то за его спиной видны лошадь и бочка. Когда женщина отходит, то бочка и животное внезапно исчезают из кадра.
Также зрители обратили внимание на то, что в сцене, где Мимино отдыхает в ресторане, на столе у героя бутылки и блюда постоянно меняют своё местоположение.
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