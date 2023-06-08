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Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов

1:48
Кино

"Любовь и голуби" — киноклассика 1984 года, которая продолжает вызывать искренние эмоции у зрителей. Этот фильм до сих пор пользуется огромной популярностью в России благодаря своей способности заставить зрителя задуматься о любви и жизни.

Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов
Фото: Кадр из к/ф "Любовь и голуби"

Как и во многих кинокартинах, даже в шедевре Владимира Меньшова можно найти небольшой киноляп. Некоторые полагают, что это вовсе не ошибка съёмочной группы, а демонстрация экстрасенсорных способностей Раисы Захаровны (Людмилы Гурченко).

В фильме персонажи проводят много времени вместе, посещая различные процедуры, гуляя и посещая спортзал. На фоне беспрерывных разговоров Раисы Захаровны об экстрасенсах и их невероятных способностях, зрители видят синий галстук на Александре Михайлове.

Однако когда герои заканчивают процедуры и отправляются на прогулку по рынку, галстуку уделяется особое внимание. Раиса Захаровна внимательно рассматривает простой жёлтый галстук с рисунками на Васе.

— Кто купил вам этот галстук? — спрашивает Раиса.

— Это… Надюха купила, — отвечает ей Василий.

— Охохо, я рекомендую вам приобрести вот этот — он идеально подходит к вашему костюму и подчеркивает цвет ваших глаз.

И тогда она даёт ему тот самый синий галстук, который уже был на Васе в спортзале. В целом, это небольшая ошибка в съёмке, но довольно любопытная. Галстук имеет важное значение для раскрытия отношений героев, о чём неоднократно упоминается в фильме. Видимо, при редактировании снятого материала от съёмочной группы просто ускользнул этот момент.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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