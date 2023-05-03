Брат известного актера Данилы Козловского заявил, что артист не покидал Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление Егора Козловского, также являющегося пресс-секретарем актера, последовало в ответ на информацию. опубликованную в Telegram-канале Shot. Авторы паблика заявили, что он покинул территорию Российской Федерации.
"Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — отметил Козловский.
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