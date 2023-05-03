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Брат Данилы Козловского опроверг его отъезд из России

Кино

Брат известного актера Данилы Козловского заявил, что артист не покидал Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Брат Данилы Козловского опроверг его отъезд из России
Фото: super.ru

Заявление Егора Козловского, также являющегося пресс-секретарем актера, последовало в ответ на информацию. опубликованную в Telegram-канале Shot. Авторы паблика заявили, что он покинул территорию Российской Федерации.

"Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — отметил Козловский.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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