Брат Данилы Козловского опроверг его отъезд из России

Брат известного актера Данилы Козловского заявил, что артист не покидал Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: super.ru

Заявление Егора Козловского, также являющегося пресс-секретарем актера, последовало в ответ на информацию. опубликованную в Telegram-канале Shot. Авторы паблика заявили, что он покинул территорию Российской Федерации.

"Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — отметил Козловский.