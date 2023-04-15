Главные роли в фильме "Иронии судьбы" могли сыграть Андрей Миронов и Людмила Гурченко

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Много лет назад при съёмках фильма "Ирония судьбы" Эльдар Рязанов и не предполагал, что кинокартина станет настолько успешной. Прошло более сорока лет с момента её выхода, но она до сих пор считается символом Нового года.

Рязанову пришлось приложить много усилий, чтобы произвести сильное впечатление на зрителей. Для достижения правдивости в фильме было необходимо выбрать самых талантливых и подходящих по типажу актёров, пишет sport24.ru.

В кастинге участвовали многие на тот момент популярные артисты, включая Андрея Миронова и Людмилу Гурченко. Однако они не совсем подходили для ролей. Режиссёр считал, что секс-символ тех лет Миронов не мог сыграть робкого и неудачливого мужчину, живущего с мамой.

Несмотря на то, что Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих и Людмила Гурченко претендовали на роль Нади Шевелевой, Рязанов принял решение остановиться на кандидатуре Барбары Брыльски.

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