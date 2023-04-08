Sport24 показал, как выглядят актёры телесериала "Бригада" спустя 20 лет после съёмок

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

"Бригада" является культовым сериалом, вышедшим в 2002 году. В нём рассказывается история четырёх друзей, начавших свой путь в криминальном мире. Они стали бандитами в лихие 90-е годы. Сериал до сих пор не теряет популярности благодаря своей реалистичности и ярким персонажам.

Прошло 20 лет с момента выхода кино. Sport24 показал фотографии популярных актёров: Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова и других.

Несмотря на то, что части героев уже нет в живых, кино и его персонажи остаются неизменными и влюбляют в себя новые поколения зрителей.

Сергей Безруков Павел Майков Владимир Вдовиченков Дмитрий Дюжев Екатерина Гусева Валентина Теличкина Алексей Кравченко

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