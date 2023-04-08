"Бригада" является культовым сериалом, вышедшим в 2002 году. В нём рассказывается история четырёх друзей, начавших свой путь в криминальном мире. Они стали бандитами в лихие 90-е годы. Сериал до сих пор не теряет популярности благодаря своей реалистичности и ярким персонажам.
Прошло 20 лет с момента выхода кино. Sport24 показал фотографии популярных актёров: Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова и других.
Несмотря на то, что части героев уже нет в живых, кино и его персонажи остаются неизменными и влюбляют в себя новые поколения зрителей.
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