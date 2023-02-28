Актёр Владимир Вдовиченков рассказал о работе с Александром Петровым в новом фильме

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Владимир Вдовиченков в новом интервью прокомментировал свою карьеру в кино и рассказал о самом любимом жанре. Артист отметил, что на данный момент он очень избирателен к своим ролям, поэтому отказывается от "мыла".

Вдовиченков заявил, что пришедшая после "Бригады" популярность сначала была приятна, потом надоела, а затем стала ненавистна. Заслуженный артист России уверен, что при любых обстоятельствах к происходящему нужно относиться иронично. Актёр отметил, что ему легче даётся играть в жанре комедии.

"Для меня самые счастливые моменты. Когда приходишь на съемочную площадку и вдруг тебе предлагают подурачиться и поиграть во что-нибудь — это такой кайф!" — сказал Вдовиченков.

Однако он не берёт много "мыла"и отказывается от "котлет" режиссёров. Об этом Владимир Вдовиченков рассказал "Известиям" накануне премьеры нового сериала, где он впервые поработал с Александром Петровым.

"Я встретил старый Новый год, лёжа на Саше Петрове, как бы смешно это ни звучало. В этой сцене в моего героя стреляют и я падаю на Сашу", — объяснил актёр.