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Актёр Михаил Боярский с удовольствием посмотрит "Трёх мушкетёров" с темнокожим Д’Артаньяном

1:05
Кино

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал NEWS.ru выбор темнокожего актёра на роль Д'Артаньяна в новой версии "Трёх мушкетёров". Премьера фильма состоится в июне 2023 года. Трейлер картины вызвал дискуссию из-за неоднозначного подбора актёров.

Актёр Михаил Боярский с удовольствием посмотрит "Трёх мушкетёров" с темнокожим Д’Артаньяном

Боярский, который стал советским киновоплощением Д'Артаньяна, признался, что с удовольствием посмотрит новый фильм. Он отметил, что его не смущает выбор режиссёра, который решил, что роль француза сыграет Франсуа Сивиль.

"С удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину", — заявил Боярский.

Актёр сыграл роль Д’Артаньяна в экранизации романа о трёх мушкетёрах, вышедшей на экраны в 1979 году. Благодаря гасконцу и популярным песням из фильма слава Боярского достигла огромных высот, позже он вновь перевоплощался в гасконца в продолжениях картины.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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