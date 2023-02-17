Актёр Михаил Боярский с удовольствием посмотрит "Трёх мушкетёров" с темнокожим Д’Артаньяном

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал NEWS.ru выбор темнокожего актёра на роль Д'Артаньяна в новой версии "Трёх мушкетёров". Премьера фильма состоится в июне 2023 года. Трейлер картины вызвал дискуссию из-за неоднозначного подбора актёров.

Боярский, который стал советским киновоплощением Д'Артаньяна, признался, что с удовольствием посмотрит новый фильм. Он отметил, что его не смущает выбор режиссёра, который решил, что роль француза сыграет Франсуа Сивиль.

"С удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину", — заявил Боярский.

Актёр сыграл роль Д’Артаньяна в экранизации романа о трёх мушкетёрах, вышедшей на экраны в 1979 году. Благодаря гасконцу и популярным песням из фильма слава Боярского достигла огромных высот, позже он вновь перевоплощался в гасконца в продолжениях картины.